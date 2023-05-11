瞄準下個月的端午連假，或是「隨想隨走」的兩天一夜的小旅行，但不想自己開車？或是想要出去玩又怕荷包失血？台灣高鐵與Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統以及雄獅旅遊五個平台合作推出台灣高鐵「國旅聯票」，六月底前購買指定商品，即享加購高鐵車票75折起限時優惠，這些問題都可以透過台灣高鐵「國旅聯票」一次幫您解決，不妨把握機會踴躍搶購。

連假後，您是否「一遊未盡」還想出遊？高鐵「國旅聯票」精選千項旅遊商品，包含熱門景點門票、交通接駁、主題樂園及多樣化的遊程體驗，旅客可以透過Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統以及雄獅旅遊等五個合作平台購買高鐵「國旅聯票」，並依個人喜好自由搭配旅遊行程；6月底前出遊可享高鐵車票75折起優惠，平台下單享點數回饋、折扣券、乘車抵用金，購買高鐵「國旅聯票」不僅讓您一次解決高鐵車票及旅遊大小事，更可以享受多重超值優惠。

高雄近期演唱會一場接著一場，有計劃前往高雄觀光的旅客可以透過國旅聯票搭配高鐵車票與交通類商品，例如高雄好玩卡，包含了捷運、輕軌、公車、渡輪及自行車等大眾運具，讓您48小時暢遊高雄，還享有iRide飛行劇院、夢時代摩天輪等五項熱門票券；對於喜歡自在穿梭大小巷弄、深度體驗城市本質的旅客，則可以選擇WeMo共享智慧電動機車，用更環保的方式旅遊港都。

台灣高鐵表示，各大平台還提供各地知名設施與經典景點的門票預訂，例如台北的101觀景台、兒童新樂園，桃園的XPark水族館，南投的九族文化村，嘉義的佐登妮絲城堡，台南的十鼓文創園區、奇美博物館，高雄的鈴木賽道樂園等，皆享有加購高鐵75折起的超優惠票價。

除了景點門票及交通接駁，最夯的體驗行程、熱門運動、表演賽事，也都能在國旅聯票平台搭配高鐵車票一併購得。旅客可造訪阿里山優遊吧斯鄒族文化部落，體驗鄒族傳統文化及表演，並品嚐阿里山茶、咖啡及當季風味美食；或在以「台南巷弄」為題規劃設計的8層樓冰淇淋店「南埕衖事 Tainan Lòng Story」，坐擁絕美空中庭園、享用台灣在地水果製作的義式冰淇淋及藍帶甜點主廚特製的台南散步甜點。總之，無論您期待的是哪種旅遊體驗，在高鐵「國旅聯票」當中，都能夠找到適合的商品來滿足需求，輕鬆探索國旅樂趣。