警方查扣手機、假公文、70萬元等證物。（板橋警分局提供）

新北市一名65歲湯姓女子日前接到假台電電話，對方供稱「你電費積欠3萬多元」，又以假警察身份通知湯女已遭通緝，再佯稱檢察官要分案處理、資金公證要求提領70萬元。湯女則到板橋警分局沙崙派出所欲領取司法文書，同時向員警詢問此事，警方立即告知湯女此為此為詐騙集團慣用的話術與手法。

湯女10日上午11時許前往派出所報案，並向警方表示，有台電人員以電話告知欠費3萬多元，及一名自稱是刑事警察局警官透過Line告知，她因將存摺賣給他人遭法院通緝，且報案就能撤銷欠款電費，後續詐騙集團又佯稱檢察官要分案處理、資金公證要求提領70萬元。

對此湯女因懷疑自己遭詐騙便前往派出所報案，報案期間詐騙集團成員持續聯繫湯女欲約定面交現金70萬元，警方立即成立專案小組部署誘捕偵查，請湯女配合警方偵辦作為，等候詐騙集團指示赴約，並於板橋區金門街埋伏，待車手與湯女完成交付贓款後，警方上前表明身分查緝，車手見警狂奔逃逸，最終警方仍將車手劉男逮捕到案。

同時警方查扣手機1支、假公文1張、新台幣70萬元等證物，全案詢後依加重詐欺及洗錢防制法移送偵辦並建請羈押，續追其餘共犯。警方呼籲，檢警調機關絕不會以電話告知民眾因涉及犯罪而需監管財產、帳戶，若有任何類似的來電，即為詐騙電話，切勿輕易採信。