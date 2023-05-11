好市多販售的科克蘭冷凍三種綜合莓果及藍莓，驗出A型肝炎病毒，引發民恐慌，好市多今公告，針對買到「毒莓果」的會員，除了憑購買紀錄全額退費外，另提供購買商品同等價額的慰問金，同時補助A型肝炎抗體IgM檢測費用500元，若確診A型肝炎，好市多將負責相關醫療費用。

好市多今（11）日於官網公告，事件發生後，全力配合主關機關指示，採取預防性停售和回收冷凍莓果類產品等措施。同時也請國外廠商檢視生產流程調查發生原因，以降低會員和大眾的不安。

好市多表示，為強化時安把關程序，未來會增加A型肝炎病毒檢驗項目，以保障會員權益，並針對買到受影響的會員，除憑購買紀錄全額退費外，另外提供所購買商品同等價額慰問金。

據好市多官網顯示，受影響商品編號和名稱為#1010598科克蘭冷凍三種綜合莓，回收區間是2023年3月3日至4月11日，商品單價是469元，慰問金是469元；#722573科克蘭冷凍藍莓，回收區間是2023年2月17日至4月23日，商品單價為549元，慰問金是549元。

好市多除了可全額退費另提供同等價額慰問金。（圖／翻攝自好市多官網）

好市多今日在官網發出公告。（圖／翻攝自好市多官網）

好市多說，凡於公告回收區間購買並曾食用受影響商品的會員，若於最後食用日起60日內（綜合莓：2023年7月1日以前；藍莓：2023年7月9日以前）出現有疑似A型肝炎症狀，可到衛生福利部疾管署認可的A型肝炎檢驗機構，經諮詢醫生後進行A型肝炎抗體IgM檢測者，可補助每人新台幣500元的檢測費用。另外，若確診A型肝炎，經主管機關回溯性疫調確認係因食用受影響商品所致者，也可連繫好市多，好市多將負責相關醫療費用。