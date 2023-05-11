美國矽谷銀行、第一共和銀行等接連倒閉，政府緊急出手讓危機解除，但著名投資人奧利里（Kevin O'Leary）卻認為，隨著數位網銀的崛起，美國的地區銀行系統基本上已經過時，應該放任其倒閉。

O'Leary表示，在60年或100年以前，因為國家不同地區的經濟差異，地區銀行很重要，但自從有了數位銀行後，地區銀行就沒有存在意義。

O'Leary強調，目前約有97%至98%的銀行業務都是透過網路完成，他直指矽谷銀行倒閉只是地區銀行終局的開始，預測小銀行將在未來3、4年內整合為少數幾家大公司。

近期美國銀行業掀倒閉潮，O'Leary則分析與地區銀行管理不善，以及與「顛倒」的資產負債表有關，預測很快將有15%的地區銀行也會因為類似原因破產。

O'Leary直指，美國監管機構不太可能為超過25萬美元上限的存款或破產銀行的股票提供擔保，以他的公司為例，已從小銀行身上撤回資金。