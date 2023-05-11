大陸國家統計局11日公佈4月份居民消費價格指數（CPI），大陸全國居民消費價格較去年同期上漲0.1％。其中，城市上漲0.2％，農村上漲0.1％；食品價格上漲0.4％，非食品價格上漲0.1％；消費品價格下降0.4％，服務價格上漲1.0％。而1至4月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.0％。

4月份，大陸全國居民消費價格較上月下降0.1％。其中，城市下降0.1％，農村下降0.2％；食品價格下降1.0％，非食品價格上漲0.1％；消費品價格下降0.5％，服務價格上漲0.3％。

各類商品及服務價格變動方面，若與去年同期比較，食品菸酒類價格上漲0.8％，影響CPI上漲約0.21個百分點。食品中，鮮果價格上漲5.3％，影響CPI上漲約0.11個百分點；畜肉類價格上漲2.2％，影響CPI上漲約0.07個百分點，其中豬肉價格上漲4.0％，影響CPI上漲約0.05個百分點；蛋類價格上漲1.2％，影響CPI上漲約0.01個百分點；糧食價格上漲1.1％，影響CPI上漲約0.02個百分點；鮮菜價格下降13.5％，影響CPI下降約0.33個百分點；水產品價格下降0.9％，影響CPI下降約0.02個百分點。

其他用品及服務、教育文化娛樂、醫療保健價格分別上漲3.5％、1.9％和1.0％，衣著、生活用品及服務價格分別上漲0.9％和0.1％；交通通信、居住價格分別下降3.3％和0.2％。

若與前一月比較，4月份，食品菸酒類價格下降0.6％，影響CPI下降約0.18個百分點。食品中，鮮菜價格下降6.1％，影響CPI下降約0.14個百分點；畜肉類價格下降1.9％，影響CPI下降約0.06個百分點，其中豬肉價格下降3.8％，影響CPI下降約0.05個百分點；鮮果價格下降0.7％，影響CPI下降約0.02個百分點；水產品價格上漲0.5％，影響CPI上漲約0.01個百分點。

其他用品及服務、教育文化娛樂、醫療保健價格分別上漲1.0％、0.5％和0.1％；居住、生活用品及服務價格均持平；交通通信、衣著價格分別下降0.4％和0.1％。

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