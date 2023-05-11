台中太陽餅遠近馳名，自由路上很多餅店有賣太陽餅，是遊客到台中必買伴手禮。日前一名85歲謝姓老翁，從台南坐火車到台中，想買台中太陽餅解饞一番，未料抵達台中火車站時疑太累跌倒送醫，所幸無大礙，但口中仍念念不忘太陽餅，溫暖的員警趕緊跑去買1盒太陽餅助阿伯圓夢，讓他的台中美食之旅沒有白費。

據了解，當天躺病床上的謝姓老翁表示，當天太想吃台中太陽餅，沒有告訴家人情況下獨自外出，從台南搭乘火車到台中，才剛走出台中火車站，竟不慎跌倒，路人發現報警送醫救治。

市警一分局繼中派出所長蔡明松與員警張師嘉，獲報後到醫院了解，詢問得知老翁太想吃太陽餅，才會獨自搭火車到台中，獲悉其台南家人因聯繫不上他，也在老翁住處附近派出所報警協尋。

醫院確認謝姓老翁身體無礙後，員警載他回派出所休息泡茶，老翁不斷回憶昔日台中中區繁華景象，聊起中南部美食差別，他稱讚太陽餅好吃、餅皮酥脆、餡料濃郁等。

員警聽了便自掏腰包親自買1盒太陽餅送給謝姓老翁帶回台南與家人一同享用，老翁感謝員警，大讚台中不止食物美味，還有濃濃的人情味。