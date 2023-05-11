汪小菲前年和大S（徐熙媛）結束10年婚姻，不久便與張穎穎交往，但今年初張穎穎表示兩人已正式分手，且沒有復合的機會，之後汪小菲感情生活備受外界關注，如今他被大陸媒體直擊與一名長髮美女親密挽手逛街，過程中兩人還不時貼近說著悄悄話。

根據大陸媒體報導，汪小菲被拍到與長髮女子在街頭牽手逛街，據悉，當晚汪小菲與該女子共進晚餐後在街頭散步，一路上兩人挽著手從未分開過，還不時說著悄悄話，此外影片中可見，汪小菲疑似喝了酒有幾分醉意，走路有些不穩時常往女子身上貼近。

汪小菲與女子互動相當親密。（圖／擷取自微博）

事實上，汪小菲不久前才被陸媒《東網》直擊，他離開台灣後直奔香港，在環德輔道中一家高級餐廳與朋友聚會，而身邊坐著的去年才恢復單身的女星莊鍶敏，對此，莊鍶敏受訪時曾表示，那天大家約出來是談做直播的生意，她對他印象極好，大讚他是會說話、老實做事的人。

至於與汪小菲之間是否會有感情上的發展，她回應：「大家都是剛剛才認識，剛認識好幾位新朋友，還沒有特別想到這裡」而她也透露，汪小菲當晚說「自己是單身」，兩人有交換電話，因為之後還有公事要聯繫，其他則不便多說。