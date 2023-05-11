台灣各大電商平台熱銷平價衛生棉品牌「HIBIS木槿花草本衛生棉」涉嫌將產地大陸虛偽標示成台灣，遭海關查獲。高雄地檢署偵訊陳男後，依妨害士農工商罪起訴。（讀者提供／袁庭堯高雄傳真）

台灣各大電商平台熱銷平價衛生棉品牌「HIBIS木槿花草本衛生棉」涉嫌將產地大陸虛偽標示成台灣，連續銷售近17年。2020年曾因此遭踢爆，陳姓負責人未遭起訴後仍以同樣手法繼續上架販售。法務部調查局航業調查處高雄調查站接獲檢舉，查獲近8萬個包裝袋及成品，高雄地檢署偵訊陳男後，依妨害士農工商罪起訴。

該牌衛生棉主打草本配方，有「暖宮、涼感、無香」特色，目前在電商平台上架的商品，均已將產地已改回「大陸製」。

2020年陳男就遭踢爆，該公司所生產的衛生棉將產地大陸虛偽標示成台灣，當時他強調是大陸包裝廠疏失，未貼上正確的中文產地標籤，檢方從寬認定他無犯罪意圖，處分不起訴。

沒想到，陳男事後繼續以相同手法販售衛生棉，2022年1月時委託不知情的報關行，申報一批從廈門進口的該牌產品。海關發現，該批貨物外包裝均打印「Taiwan ROC」字樣，企圖混淆消費者，報請調查局偵辦，追查之下才發現，陳男又故技重施，該批貨物中包含近萬件衛生棉袋裝成品，7萬多件日用、夜用衛生棉外包裝袋。

陳男到案後坦承犯行，強調產品外包裝的產地資訊由他個人決行使用，產品上市後會另外印製中文標籤提醒消費者，並非故意欺騙消費者。但蘇姓廠務經理證稱，外包裝確實沿用多年也未有改版計畫，若要特別印刷繁體中文標籤，成本將增加一倍。

檢方認為，陳男故技重施，明知故犯，虛偽標示產地的衛生棉已運抵台灣，陳男事後有無印製中文標籤，是其態度問題，與犯行無關。何況事後貼標籤只是徒增工序和成本，不符經濟效益。陳男說詞明顯是卸責，非代工廠的疏失，最後依妨害士農工商罪起訴陳男。