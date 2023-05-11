國泰金4月稅後淨利59.6億元，累計稅後淨利128.4億元，每股稅後盈餘0.86元。4月各子公司展現獲利動能，單月獲利持續提升；今年以來，各子公司核心業務動能穩健，國泰世華銀行累計稅後淨利續創歷史新高，國泰證券及國泰投信累計稅後淨利亦創歷史次高紀錄。

國泰人壽4月稅後淨利28.6億元，累計稅後淨利5.2億元。單月獲利表現提升，主要反映避險成本控管得宜及經常性收益挹注。今年以來金融市場波動仍存，然公司投資操作平穩，經常性收益持續提升，累計利息收入年成長15%，保險本業營運穩健，整體財務表現尚屬良好。4月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為86億元及34億元，為業界第一。截至4月底，國壽外匯價格變動準備金餘額維持在逾420億元的充裕水準，將有助吸收匯率波動、緩和傳統避險成本，增進整體外匯管理彈性。在資本方面，4月國壽淨值比逾7.3%，RBC亦遠高於法令要求，體現資本維持穩健，清償能力無虞。

保險業務方面，新契約成長動能雖受金融市場動盪影響，4月初年度保費收入仍穩佔業界第一。今年第一季，國泰人壽外溢保單及實物給付型保單銷售量雙雙居冠，其中外溢保單提供多元健康任務協助客戶養成健康生活習慣，新契約保費收入達19.4億元，較去年同期成長13%，截至4月底，「FitBack健康吧」健康計劃會員數已達87萬人，預計年底達成百萬會員數的目標；實物給付型保單主要是搭配基因檢測精準醫療服務，新契約保費收入達6.3億元，較去年同期成長91%。

國泰世華銀行4月稅後淨利28.4億元，累計稅後淨利120.1億元，年成長超過三成，主因2022年央行數次升息，放款持續穩健成長及外幣有價證券等價量均增，累計淨利息收入年成長逾兩成；受惠今年信用卡消費金額上升，累計淨手續費收入較去年同期增加。截至4月底有效卡數達650萬張，年增近兩成，維持市場第一地位，除因主力信用卡產品CUBE卡新戶持續增加，累計流通卡數破500萬張，且動卡率同步上升，有效挹注整體手續費收入。截至4月底逾放比率為0.08%，備抵呆帳覆蓋率為2048%，資產品質維持穩健。