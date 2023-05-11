大陸國家統計局11日公佈，2023年4月全國消費者物價指數（CPI）年增0.1％，並較上月下降0.1％，整體1到4月平均的CPI比上年同期上漲1％。同時4月受到國際大宗商品價格波動、國內外市場需求總體偏弱、去年基數較高等因素影響，生產者物價指數（PPI）較上月下降0.5％、也較上年同期衰退3.6％。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指出，4月CPI年增0.1％，漲幅比上月回落0.6個百分點，主要是上年同期對比基數較高。其中，食品價格上漲0.4％表現，則比上月回落2個百分點，影響CPI上漲約0.07個百分點。

食品中，禽肉類、鮮果、食用油和豬肉價格分別上漲6.7％、5.3％、4.8％和4.0％，漲幅均有回落；鮮菜價格下降13.5％，降幅擴大2.4個百分點。

非食品價格年增0.1％，漲幅也回落0.2個百分點，影響CPI上漲約0.07個百分點。其中服務價格年增1％，漲幅擴大0.2個百分點，並以出行類服務恢復較好，飛機票、賓館住宿、旅遊和交通工具租賃費價格漲幅在7.2％至28.7％之間。

另針對4月PPI年減幅3.6％，降幅比上月擴大1.1個百分點來看，主要是由於上年同期石油、黑色金屬等行業對比基期走高，以及近期國內外需求偏弱。據測算，在4月3.6％的PPI降幅中，受到去年價格變動的翹尾影響造成約年減2.6個百分點、月減2個百分點。