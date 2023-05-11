2024總統大選逐漸逼近，民進黨已確定由黨主席賴清德出戰，民眾黨主席柯文哲也已領表，國民黨則傳出將在5月17日確定徵召人選。前立委沈富雄斷言，國民黨百分之百會徵召侯友宜，且他接受徵召後，民調一定會緩步上升。

沈富雄日前曾表示，侯友宜是被關在籠裡的老虎，一旦閘門打開就不得了，希望國民黨主席朱立倫不要怕東怕西傷了士氣，必須「莊敬自強」，自己氣勢強了，別人就縮了。

而在今（11）日於廣播節目《POP撞新聞》中，主持人黃暐瀚問到，「現在還是賴清德當選機率最高嗎？」沈富雄回應，國民黨徵召結束後，侯友宜的支持度會緩步上升，接近或超過賴，他也收回之前稱侯是籠中老虎的說法，認為侯恐怕本來就不是老虎，至於侯會不會被國民黨徵召，沈強調，百分之一百會。

另外，沈富雄提到，總統選情之後會比較像5年前選新北市長一樣，「侯之所以能打敗民進黨的招數，打敗民進黨活潑的候選人，主要原因，就是台灣人民要在水牛（指國民黨）跟黑熊（指民進黨）之間做選擇。」

沈富雄表示，現在兩岸跟中美台情勢有點變化，台灣人民已不在像以前一樣非黑熊不可，尤其黑熊的主張越來越可能讓台灣變成焦土，美國兵推每次都把戰場放在台灣，而且兵推結果還出現慘勝；他也進一步強調，不管兵推是小敗、小勝還是大勝，台灣都是主要戰場。