張書偉、謝京穎合作八點檔《市井豪門》飾演「勝潔CP」，劇中戀情虐心，兩人也愛到戲外，張書偉昨大方認戀情，不過謝京穎近期遭逢外公過世，昨天告別式送親人最後一程，心情複雜、沉重的謝京穎，則在昨晚發文：「世事無常，我們沒法遇見未來，能做的就是珍惜當下，想要獲得快樂與解脫，就只需放下，得與失本是人生常事，生活就是一邊得到、一邊失去，但我相信這一切都是最好的安排」。

謝京穎被爆在深夜特別繞路，開車進張書偉家，戀情因此曝光，張書偉第一時間以「是的」大方認愛，謝京穎經紀公司事後回應：「兩人萌愛苗，郎才女貌，我們深深祝福」，同時也提到昨天是謝京穎外公的告別式。

心情複雜、沉重的謝京穎，則在昨晚發文：「總是在現實生活和戲劇角色當中來回切換，要求自己在戲劇當中真實的呈現，卻不斷被逼迫接受真實生活中戲劇化的衝擊，這樣的拉扯...最終還是泣不成聲了好幾遍」。

謝京穎感嘆世事無常「我們沒法遇見未來，能做的就是珍惜當下，想要獲得快樂與解脫，就只需放下，得與失本是人生常事，生活就是一邊得到、一邊失去，但我相信這一切都是最好的安排」。