孟澔日前開心帶著寶貝兒子睿睿經由體驗成為「韓國HYUNDAI捲捲地板」兒童家具推薦大使，兒子近三歲，經常被誤會五歲大，身高186公分的孟澔笑說，「我家有巨嬰」，有子萬事足，他也經常帶著兒子工作，「結果他比我還搶鏡，已經接拍4支廣告了，他才是我的財神爺。」

他近來剛搬新家，分享兒子精力旺盛，之前舊家住在頂樓，因為兒子喜歡在家中跑跳，常常因為碰撞受傷，地板隔音不好，經常引來樓下鄰居的關切，每次巧遇鄰居都會被善意的提醒，「我們也只能一再的道歉」，而今搬到新家，特地換上市面上唯一「軟質地板」最新科技吸震材質的「韓國捲捲地板」加強童的保護力跌倒碰撞不易受傷。

提到近況，孟澔表示，原本預計要推出專輯，遇到疫情三年而暫緩，但創作的動力一點都沒被澆熄，口袋創作一堆，對自己十分有信心，期待能盡快推出，對於寶貝兒子睿睿，孟澔開心分享奶爸心得，看著兒子成長，真心覺得是甜蜜的負擔，猶如一顆種子在土裡慢慢的發芽，過往總愛討抱，現在都會自己走路了，看著他從寶寶到小朋友很有成就感。

他平日在家彈吉他創作，兒子也會湊過來跟著哼唱，甚至還會自己更改兒歌的歌詞，父子經常開心彈唱，每個階段也都有為兒子創作曲，以音樂創作記錄著愛兒的成長，此外，也有為廣告商創作，由保健食品到運動器材等等，孟澔直說有了寶貝兒子，創作力源源不斷。