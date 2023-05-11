60歲的知名好萊塢動作男星湯姆克魯斯(Tom Cruise) ，2022年以《捍衛戰士：獨行俠》再創一波高票房，許多人相當驚艷他的動作特技場面，更紛紛大讚他寶刀未老。如今感情生活也相當精采的阿湯哥，近日被外媒爆料正在追求小14歲的拉丁天后夏奇拉（Shakira），頓時引起一波熱議。

根據外媒《Page Six》報導，湯姆克魯斯和夏奇拉被拍到在一級方程式賽車大賽「邁阿密大獎」（Miami Grand Prix）約會。據相關人士透露，湯姆克魯斯對夏奇拉非常感興趣，正在熱烈追求她，不僅在約會期間送花束給夏奇拉，更帶對方到私人招待所共度週末閒暇時光，這段緋聞也引起不少網友熱議。

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB — Pop Base (@PopBase) May 7, 2023

事實上，湯姆克魯斯曾經三段婚姻，分別是咪咪羅傑斯（Mimi Rogers）、奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）。而天后夏奇拉的感情生活也十分精彩，她曾在2000年與阿根廷前總統費爾南多德拉魯阿的兒子安東尼奧德拉魯阿（Antonio de la Rúa）相戀11年後分手。2011年，夏奇拉認愛巴塞隆納足球俱樂部球星傑拉德皮克（Gerard Piqué），2人還育有2子，豈料傑拉德去（2022）年被爆劈腿，兩人因此分手。