昨（10日）晚7點30分左右有民眾驚見台灣上空出現不明物體，拍下影片詢問中央氣象局長鄭明典是否為流星或隕石，對此，鄭明典研判「可能是太空垃圾掉落」；根據國防部透過情報分享，疑是先前大陸發射火箭掉落殘骸。

一位民眾昨晚直擊天空出現不明亮點緩慢移動，拍下影片PO到鄭明典臉書，他表示昨晚7時32分在迴龍捷運站目擊，「還以為有人在玩空拍機，結果看到有條尾巴。」

網友好奇詢問「是流星或隕石？速度太慢了，且不會這麼久，飛機也不會這麼快。」鄭明典表示，「最可能是太空垃圾掉落，可見的範圍很廣，表示這個物體高度很高。」

本報獨家掌握訊息，知情人士指出，當時我空軍一批正在偵巡的幻象戰機，在高空目睹疑似火箭飛行物體，該具物體噴出火光，後方拖帶著一條濃煙；經過軌跡研判，確認疑似為先前大陸發射的太空火箭部分殘骸，掉落大氣層後燃燒引起的巨大火球，全程至少數分鐘。