系列賽面臨背水一戰的尼克，帶著1勝3負的劣勢回到自家主場，甩開首節百投不進的低迷手感，尼克三大天王布朗森（Jalen Brunson）、蘭道爾（Julius Randle）和巴雷特（RJ Barrett）皆飆破20分，一度帶領尼克取得最多19分領先，不過熱火再次展現驚人拚勁，硬是將戰局拉回緊張態勢，好在尼克最終成功守成，有驚無險以112比103澆熄熱火。

再輸一場就得放暑假的尼克，首節卻遭遇得分困難，熱火逐漸拉開差距，首節打完拿下24分並不算太多，只是尼克得分好手蘭道爾僅7投1中，加上無法限制展現侵略性的吉米巴特勒（Jimmy Butler），主要防守者哈特（Josh Hart）替補出賽就吞下3犯，尼克整節只得14分。

次節尼克回神，三分鐘內打出18比2的攻勢，順利將比數反超，該節尼克前8次出手全進，直到布朗森三分球失手才作罷，兩隊此節後半段相互糾纏，熱火同樣無法守住布朗森遠投近切，上半場就拿下2隊最高18分，尼克靠著蘭道爾槍響前三分球，半場打完反倒取得50比47領先。

易籃後，尼克前半段得分全聚集在布朗森、蘭道爾和巴雷特身上，三分球不斷連發，熱火自己外圍投籃也失靈，尼克最多取得19分領先，逼得總教練史波斯查（Erik Spoelstra）在不到2分鐘的時間內喊出2次暫停，短暫休息後，熱火終於找回三分準頭，第三節尾聲鄧肯羅賓生（Duncan Robinson）、馬丁（Caleb Martin）接連投進三分球，熱火縮小差距，帶著10分落後進入決勝節。

末節羅瑞（Kyle Lowry）打進本場首顆進球，就是一記進算加罰，熱火隨後連續砍進4顆三分球，雙方差距一度只剩下4分，即便熱火祭出駭客戰術，試圖限制尼克得分，無奈仍沒有辦法將這2顆球權差距追回，終場尼克以112比103險勝熱火，成功保住一線生機，G6將在熱火主場展開，系列賽仍由南灘大軍3比2領先。

布朗森全場打滿48分鐘，攻下38分、9籃板及7助攻的全能演出，巴雷特26分、7籃板，蘭道爾後三節命中率提升，砍下24分；熱火隊方面，巴特勒表現稍嫌平庸，12次出手僅有5中，攻下19分、9助攻、4抄截和2火鍋。