大陸國家移民管理局11日公告，從5月15日起實施全面恢復口岸快捷通關、全面恢復大陸居民赴港澳團隊旅遊簽注「全國通辦」等4項調整優化出入境管理政策措施，進一步保障便利中外出入境人員往來，促進服務對外開放。

根據新華社報導，全面恢復口岸快捷通關在1月8日恢復毗鄰港澳口岸邊檢快捷通關的基礎上，按照疫情前做法和標準要求，允許持大陸普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證、台胞證（5年有效）、一年多次有效出入境通行證的中國大陸公民；持外國護照和外國人永久居留證、外國電子護照及6個月以上外國人居留許可的外國人；在定期國際航班上工作的中國大陸籍機組人員和可免簽入境或已辦妥1年以上（含）乘務、任職簽證或居留證件的外國籍機組人員可經邊檢快捷通道通行。

此外，全面恢復實行大陸居民赴港澳團隊旅遊簽注「全國通辦」，讓大陸民眾可向任一公安機關出入境管理機構提交赴香港、澳門團隊旅遊簽注申請，申辦手續與戶籍地一致。

在實施大陸居民申辦赴港澳地區探親、工作、學習證件「全國通辦」部分，大陸居民因探親、工作、學習，以及因就醫、訴訟、處理財產等事由擬前往港澳地區的，可向任一公安機關出入境管理機構提交與申請事由相應的探親、逗留和其他三類簽注申請，申辦手續與戶籍地一致。

同時針對在澳門大學就讀的大陸生，簽發的逗留簽注有效期由最長不超過1年，調整為與其在澳門就讀的學習期限一致。