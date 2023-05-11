興富發建設文心愛悅建案昨（10日）拆除塔吊時，疑因鋼索斷裂，導致吊臂砸進中捷軌道，釀1死10傷意外，中捷公司今日上午召開記者會說明，代理董事長林良泰率主管為死者林淑雅默哀1分鐘，並公布車站及車內監視器畫面，從吊臂掉落軌道區到列車撞上僅40秒，而隨車人員從發現異狀到列車撞上吊臂只有13秒。

從時間序可以看見，12時27分32秒時，隨車人員發現前方異常，呼叫行控中心及拿取列車鑰匙開啟駕駛台蓋板以執行手動緊急停車作業，27分45秒列車撞上軌道障礙物，整個過程僅有13秒，車內旅客雖有防護動作，但仍釀成1死10傷意外。

以下為台中捷運公布整起意外事件的發生時間序:

12:26:50 列車進入豐樂公園站2月台。

12:27:04 站外建案吊車吊臂砸到隔音牆。

12:27:05列車進站停妥2月台，吊車吊臂掉落軌道區。

12:27:05-12:27:14 保全聽到異常聲響回頭趨前確認軌道區狀況(費時9秒)

12:27:05-12:27:14 保全聽到異常聲響回頭趨前確認軌道區狀況(費時9秒)，12:27:14-12:27:24 保全察覺軌道異狀，並以對講機通知站長(費時10秒)。隨車人員站立車門旁，於月台區確認旅客上下車狀況。（圖／中捷提供）

12:27:14-12:27:24 保全察覺軌道異狀，並以對講機通知站長(費時10秒)。隨車人員站立車門旁，於月台區確認旅客上下車狀況。

12:27:20 隨車人員進入車廂。

12:27:20 隨車人員進入車廂。12:27:22 列車執行關門作業。（圖／中捷提供）

12:27:22 列車執行關門作業。

12:27:22-12:27:26 月台相關人員(保全及2名旅客)查看前方狀況(大量粉塵)。

12:27:22-12:27:26 月台相關人員(保全及2名旅客)查看前方狀況(大量粉塵)。（圖／中捷提供）

12:27:26 列車關門，隨車人員及旅客察覺前方狀況(大量粉塵)。（圖／中捷提供）

12:27:26 列車關門，隨車人員及旅客察覺前方狀況(大量粉塵)。

12:27:30 豐樂公園站2月台列車離站。

12:27:30 豐樂公園站2月台列車離站。（圖／中捷提供）

12:27:32 隨車人員發現前方異常，呼叫行控中心及拿取列車鑰匙開啟駕駛台蓋板以執行手動緊急停車作業。

12:27:32 隨車人員發現前方異常，呼叫行控中心及拿取列車鑰匙開啟駕駛台蓋板以執行手動緊急停車作業。（圖／中捷提供）

12:27:42 車內旅客開始有防護動作。

12:27:42 車內旅客開始有防護動作。（圖／中捷提供）

12:27:45 列車撞上軌道障礙物，至12:27:52列車停車(12:27:48列車障礙物偵測及緊急煞車作動、12:27:51車門非預期開啟告警、12:27:54車門障礙物偵測作動)。