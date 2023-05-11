小甜甜（張可昀）近來遭前夫指控虐狗，讓她深夜開直播澄清此事，還重談與昔日閨密謝忻的恩怨，竟被對方撂下狠話「不想再和她有任何交集了」，對此，小甜甜隔空喊話要她把當時狀況說清楚，謝忻做出回應了。

小甜甜重提謝忻過去「把狗養死」的案例，讓謝忻不滿被顛倒是非，還原當時狀況，指出自己抵達時，小甜甜的狗已經死了，強調若沒發現此事，根本不會有人知道她的狗死掉，對於小甜甜事後上節目時，將把狗養死一事歸咎於她，讓她徹底心死表示不想再與對方有任何交集，甚至大爆粗口：「我必須說她X的，她真的生病了」。

小甜甜標註謝忻帳號，質問對方為何不說出實情。 （圖／陳沂臉書）

對此，小甜甜在陳沂留言區標註謝忻帳號，並質問對方：「為什麼不把當時真的狀況說出來？沒有怪你。沒有說你有錯，但就不是你所說」，透露遭誤解的無奈心情；對此，謝忻還原事件始末：「你是說控肉事情嗎？其實基本上我並不覺得小甜甜是會欺負狗的人。她非常的疼她兩個狗孩子。她出門的時候有找我去照顧，但是那時候室內的溫度沒有拿捏好，再加上狗狗的體重過重心臟可能負荷不了太熱。所以我抵達她家的時候，他已經身體僵硬了。」

謝忻隔空回應小甜甜並還原事件始末。（圖／陳沂臉書）

遭捲虐狗風波，小甜甜今凌晨再度上傳影片，再次否認虐狗行為，表示有錯一定認錯道歉，接著強調：「從小養狗養到大的我非常愛狗，所以我張可昀絕對沒有虐狗」，並道出無奈心聲：「不知道一切什麼時候平息」。