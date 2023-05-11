2015年3月成立的旅天下初期實收資本額8000萬元，目前已擴增至1.52億元，為雄獅持股58.77％的孫公司。公司2017年確立以推動整合性旅遊平台為長期目標，設定朝「通路加盟」與「產品加盟」雙軸線發展目標邁進。

旅天下總經理李嘉寅表示，旅天下自2015年成立後即以掛牌為目標，持續以「通路」及「產品」同業加盟擴大經營規模，迄今已有32間通路、45間產品加盟商，據點遍及全台各地，不僅強化產品深度及廣度，更達資源共享目的，攜手同業共創產業共好。

旅天下2019年合併營收24.78億元，稅後淨利0.44億元，每股盈餘4.57元，近2年受疫情衝擊轉虧。據雄獅財報揭露，旅天下2022年稅後虧損0.24億元、每股虧損約1.59元。不過，2023年首季稅後淨利達0.22億元、每股盈餘約1.46元，營運已大幅轉盈。

李嘉寅表示，旅天下正式掛牌上市後，除可進一步邁向企業永續經營，也將加強與低成本及外籍航空合作，提供市場具差異性、獨特性及競爭力旅遊商品。看好國人赴日旅遊熱潮，獨家攜手台灣虎航推出台北－花卷包機旅遊商品，10日起復航、初期每周2班次來回。

李嘉寅指出，花卷機場是日本東北地區門戶，無論想在岩手深度旅遊，或北往青森、南訪仙台均相當便利，過去平均載客率皆逾8成，因此決定重啟包機計畫，未來則不排除增加頻率。此外，台北－函館獨家包機將於14日復航，並推出少見的北海道6日旅遊商品。

展望後市，李嘉寅表示，旅天下目標今年通路加盟商增至50間、明年產品加盟商達百間。產品部分，則利用包機策略獨家飛航多個亞洲航點，歐洲長程線占比也有明顯提升，加上投資「金牪」品牌經營餐廳與伴手禮等，力拚2023年營收恢復疫前水準。