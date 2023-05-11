女輔導長登SWAG吐轉行心聲 喊「開創自己時代」曝尺度規劃 @chinatimesent

前陸軍八軍團輔導長「內內」走過不雅片被外流的低潮，加盟全台最大成人平台SWAG，成為近期的熱門話題人物，但也招來黑粉，酸她「鮑魚鬆」、「沒救了」；對此，內內不忍了，直接開槓酸民。

內內從國軍轉換跑道，成為SWAG的生力軍之一，社會觀感正負評兩極， 10日內內在IG限時動態表示，這幾天她的新聞一出爐，看到許多惡意人士批評「鮑魚鬆」、「沒救了」，感到十分無奈，「拜託你們看到我跟其他人拍片了嗎？你不喜歡就不要看，不需要刻意去留言造口業。」

眼見網友批評她敗壞台灣風氣，內內深感不滿，罕動怒回擊：「怎麼不想想是你們這些口不擇言的刁民敗壞台灣風氣，抱歉我的個性就是這樣，喜歡你就喜歡，不喜歡就不要來煩我。」

25歲內內和男友在軍中自拍的性愛片，因不明原因被外流，慘遭國軍記過、汰除，內內沉澱一段時間後，決定開創自己的時代，與SWAG簽約2年，年薪比中尉高出5倍，預計可達300萬。內內坦言金錢是很大的誘因，若未來有機會，會繼續拍下去；而SWAG官方表示，對女輔導長內內的加入感到非常興奮，認為她不僅能展現性感，也能傳達自我價值和面對困難的勇氣，充滿正向態度，必定是個很有影響力的人。

內內9日接受《中時新聞網》專訪，表示：「我自己做錯事會負責任，願意去面對它、接受它、承擔它，但對於那些去散播影片的人，也沒必要去向他們低頭。」更想以受害者的身分去正面應對這些風波；當天晚上內內開直播處女秀，與YouTuber「Crazy Man瘋男」晨灰一起搭檔，果然開出紅盤，一度有近1.6萬人觀看直播，打破平台紀錄，內內還拿到破百萬顆鑽石（逾6萬元新台幣），荷包滿滿。

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