美道瓊指數10日下跌30.48點，跌幅0.09％，收在33,531.33點；那斯達克上漲126.89點，漲幅1.04％，收在12,306.44點。S&P500上漲18.47點，漲幅0.45％，收在4,137.64點。費城半導體指數上漲29.67點，漲幅1％，收2,997.51點。

美國4月消費者物價指數（CPI）年增4.9％，創2年來新低。Google I/O開發者大會大幅導入人工智慧（AI）升級，母公司Alphabet大漲逾4％，領漲科技股強漲，那指，費半漲逾1％，道瓊逆勢小跌約30點。台股ADR部分，台積電小跌0.19％。

群益投顧分析，美國4月CPI與即將公布的生產者物價指數（PPI）相關通膨數據公布後，到6月初之前，已無更重大經濟數據公布，也無央行決策會議，市場漸進入缺乏重大（經濟數據）聚焦態勢。預估華府舉債上限磋商發展，將相對獲市場關注討論指數。大盤區間約落在15,400點～15,800點

整體來看，台股提前發酵美債務上限議題，形成短線12日線抵抗挹注，不過仍需留意漲多股基期修正轉劇，籌碼鬆動的風險，強勢低基期股也可能輪動快速，操作難度偏高，擇強嚴守技術面應對。

由於美國CPI數據持續下滑、搭配FED升息告一段落，那斯達克創波段新高後拉回，下半年行情不看淡，指數將震盪往上，過程中各產業輪漲，低基期的蘋果概念股可在財報利空後開始布局。近期美股有債務上限的干擾，危機沒有解除以前，市場將持續觀望。