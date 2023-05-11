數位身分證政策因資安爭議難以續推，相關廠商向政府求償5.26億，本周將展開第5次協調，若協調破局，總計逾10億費用恐由全民埋單。數位部長唐鳳今天說明，數位身分證是否續推，由未來的獨立機關個人資料保護委員會決定，數位部則要確保T-Road、零信任等技術，贏取個資會的信任。

唐鳳今日出席立法院交通委員會專案報告，對於數位身分證資安問題，她在會前受訪解釋，不是卡片本身的問題，而是政府機關個資互相交換的後端部分，數位部現在在做的政府資料傳輸平台（T-Road）等，民間、憲法法庭皆認為要有獨立機關，來監督後端資料使用，這部分國發會已提出個資法修法，接下來會在立院支持下，成立個資獨立專責機關（個人資料保護委員會）。

至於10億元確定由全民埋單？唐鳳指出，前提是個資獨立專責機關認為不該繼續推動，但個資專責機關來看數位部做的T-Road、零信任等技術，一直到專責機關認為沒問題，是否推動由獨立機關進行審議。

唐鳳強調，卡片資安是一回事，大家比較不擔心，大家比較擔心的是說，這張卡片如果推出了之後，會讓搜集個資變得更容易，搜集後處理、利用個資，是否確保個資安全，由獨立的個資會判斷，數位部要確保T-Road、零信任等技術，贏取未來獨立個資會的信任。