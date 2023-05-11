●收購矽谷銀行（SVB）資產的First Citizens股價飆漲7.45%，受惠於存款遠超出市場預期。

●地區銀行股表現疲弱，PacWest Bancorp和Zions Bancorporation分別下跌0.49%和2.74%。投資人對該產業的體質仍感擔憂。

●油氣公司西方石油（Occidental Petroleum Corporation）股價下跌3.58%，受原油價格下跌拖累，其首季獲利腰斬。

●Airbnb重挫近11%，其首季營收獲利均優於市場預期，但第二季展望轉趨保守，警告本季的訂房過夜天數與平均費率可能不如去年同期。受此拖累，標普1500航空股指數大跌約3%，達美航空跌1.17%、美國航空集團跌0.90%和西南航空跌1.32%。飯店業也走低，希爾頓跌3.6%，永利度假村跌1.1%，凱悅跌近4%。摩根大通出報告指出，Airbnb的預測不利於旅遊業，包括飯店業、航空業和度假屋租賃平台。

●Rivian Automotive漲1.80%。和其他電動車新創公司不同，Rivian第一季虧損縮小、營收優於市場預期，並宣布全年生產目標5萬輛維持不變。

●微軟收漲1.73%。美國4月年通膨率持續下滑，使聯準會可望暫停升息的預期升高，為科技股帶來提振。此外，消息人士透露，歐盟反壟斷機關下周將批准微軟收購遊戲開發商動視暴雪（Activision）的交易。另微軟周三宣布，由於經濟形勢嚴峻，今年全職員工不會加薪，但會繼續發放獎金、股票獎勵和提供晉升機會。

●Beyond Meat周三盤後上漲逾3%，該植物肉製造商第一季虧損5900萬美元，較去年同期的虧損1.005億美元縮小。經調整後每股虧損0.92美元，少於市場預估的每股虧損1.01元。

●迪士尼（Walt Disney Co）盤後跌逾4%，其第二財季（截至4月1日）營收年增13%，為218.1億美元，略優於市場預期的217.9億元。淨利達14.9億美元，遠優於前一年同期的淨利5.97億元。經調整後每股盈餘0.93美元，符合市場預期。惟其第一季串流事業虧損雖較前一季減少4億美元，但也流失了訂閱用戶。