去年九合一選舉間，台中市議員候選人吳佩芸的私密影片在網路被轉載，吳向網媒《新華報導1987》鄭男及楊姓前男友提告，鄭當時在網站發聲明，稱自己遭不法人士欺騙絕無侵害吳的權益，檢方仍依違反個資法起訴鄭，楊罪嫌不足不起訴。

檢方認為，鄭有20多年媒體工作經驗，在收到來源不明且夾帶該影片電子郵件，卻無詳加過濾、查證反而逕自刊登及廣發給不特定人觀看，損害吳的利益，偵結依違反個人資料保護法第41條起訴。

檢方表示，去年11月17日，台中市第四屆市議員選舉南屯選區吳姓女候選人向市警第四分局報案指稱，網路「新華報導1987」網站，發現有人未經其同意，冒用其名義發文，附上私拍個人私密清涼抖音影片及所簽署之台灣獨立建國聯盟「不投降承諾書」截圖，影響選民對其觀感或評價，張貼者應有使其不當選之意圖並提告。

警方報請檢方偵辦，檢警到《新華報導1987》網站鄭姓男子、及吳的楊姓前男友住處搜索，並查扣其持用之行動電話手機、電腦、隨身碟等，進行鑑識採證以還原相關犯罪跡證，再指揮員警向外國瑞士請求協助調取鄭男所稱影片來源之不明電子信箱申請者資料。

檢方調查，鄭涉犯違反公職人員選舉罷免法、偽造文書、誹謗等部分，因該案影片內容並非捏造、不實，且查無證據證明鄭與冒用吳佩芸名義申請電子郵件信箱者有何關聯，該部分則不起訴。

另吳稱沒留存與楊姓前男友的對話紀錄，楊手機、電腦及硬碟鑑識還原後也沒發現影片，中檢向瑞士警方調取電子信箱申請資料也無證據證明楊是傳該案影片給鄭男，認定楊罪嫌不足不起訴。

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