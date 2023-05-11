台灣民意基金會今公布「國人對蔡英文總統執政七年的評價」即時民調，總平均成績是60.29分；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，對一個執政七年，並期盼獲得接下來四年或更久執政機會的政黨而言，整體民意反應的確有諸多值得反省警惕之處。

游盈隆指出，台灣民意基金會七年六次全民打分數的結果，分別是 2016、2017、2018、 2019、2022、2023，三次及格，三次不及格，這次七週年最接近及格邊緣的一次。

此外，民進黨這幾年積極拓展客家選票，不過在客家族群上，平均分數57.23分，還是給予不及格分數。中性選民給出平均分數也是不及格，為57.05分。

這次民調以0 到100表示，0分表示成績最差，100分表示成績最好，60分表示及格；從年齡層看，20-24歲平均分數64.85分；25-34歲57.12分；35-44歲，給61.38 分；45-54歲56.95分；55-64歲56.99分；65歲67.93分。

教育程度，小學及以下教育程度71.54分；初中／國中教育程度者70.89 分；高中／高職教育程度57.72分；專科教育程度者52.25分；大學及以上教育程度者58.34分。

從省籍族群背景看，河洛人給出平均分數64.85分，客家人57.23 分；外省族群46.64分。

從政黨支持傾向看，民進黨支持者給出平均分數79.47分；國民黨45.15分；民眾黨48.05分；時代力量65.26 分；台灣基進81.79分；中性選民給出平均分數57.05分。

訪問期間是2023年5月8-9日，對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本1076人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3個百分 點。