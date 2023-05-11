大陸又一家新能源車企爆雷！雷丁汽車成立15年，曾連續3年蟬聯低速電動汽車銷量冠軍，但日前還是撐不住申請破產重整，原因是其資產不足以清償全部債務，且缺乏清償能力。陸媒報導，雷丁汽車破產透露兩大警訊，一是微型電車賣不動引爆倒閉潮；二是車企在風光後如何轉型活下來。

2021年開始，雷丁汽車被爆資金鏈和產能問題，拖欠經銷商貨款。今年以來，雷丁汽車陷入約百起民事案件，涉及被執行總金額 4093萬元（人民幣，下同）。

陸媒投資界報導，雷丁汽車成立於2008年，旗下產品主要是低速三輪/四輪電動車，2016年至2018年間，雷丁電動車銷量分別為15萬、21萬和28.7萬輛，年銷售額突破120億元，連續3年蟬聯低速電動汽車銷量冠軍，也成功搶下3成市場。

但隨著新能源汽車狂潮來襲，低速微型電車的市場空間越來越小，雷丁汽車的核心問題在於，它在早期的成功，是因為站在一個市場初期的風口上。由於雷丁本身沒有產品與核心技術基礎，使得它從低速車轉型到高速車幾乎沒有優勢。

雷丁新能源產品上市速度慢，多款車型的品質穩定性不夠，加上新車

開多久就出現各種問題，沒有懸念的走到了今天的地步。

雷丁破產倒下的第一個警示是，微型車現在越來越危險了。

雖然2022年微型電車還在高速成長，但這種成長趨勢在2023年突然踩煞車，舉五菱宏光MINI EV為例，今年一月只賣出1萬輛，年減38.5%，2月銷量雖然回到3萬輛，但與去年狂銷55.4萬輛的戰績形成強烈對比。

目前很多新能源車降價、燃油車清庫存也大打價格戰，殺到了10萬以下，讓微型車失去性價比。花5萬至8萬買一台空間小、續航低、動力弱、配置低、安全性差，只能市區代步的微型電動汽車，還不如加點錢，買一輛燃油車或是高性價比電動車。

從未來趨勢看，強化微型電車成本控制能力，把續航能力、空間體驗與操控體驗優化，開拓出口市場與新興市場，包括五菱在內的車企都必需提前準備布局。

第二個示警是，如何在風頭過後轉型成功活下來，是眾多汽車廠商的一門必修課。

車企過度膨脹，往往忘了賺錢是因為抓住時機還是自己本身的實力。從雷丁汽車創始人李國欣2017年砸3億元買畫的奢侈揮霍之舉中，其實就已經埋下失敗的伏筆。

對於先天基礎不穩、實力不足的車廠來說，一旦吃到風口的紅利，反而需要有更強的危機感與前瞻性，投入強化自身的基礎缺點，從風口型廠商轉型為技術型廠商，才能逆轉被淘汰的宿命。