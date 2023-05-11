美國之音引述路透社報導，美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）10日表示，該機構發現，安侯建業（KPMG）在中國以及資誠（PwC）在香港的分部，對在美國上市的中國公司所做的審計存在「令人無法接受的缺失」。

PCAOB公佈了檢查結果，在此之前，該機構在與中國當局進行了十年多的談判後，去年首次獲准查閱中國公司的審計記錄。准許查閱這些資料，避免大約200家在美上市的中國公司可能被逐出美國股票交易所。

PCAOB主席威廉斯（Erica Williams）星期三對記者說，這些缺失非常嚴重，使審計人員無法獲得足夠的證據來支撐這些公司的財務報表。她說，這兩家會計師事務所佔據由香港和中國大陸公司審計的美國上市公司市場份額約40％。

資誠的香港分部說，他們正在配合PCAOB處理被提出的問題，並指出，這次檢查標誌著美中合作的一個重要里程碑。安侯建業在中國的分部發表聲明說，他們已經採取了步驟，處理PCAOB發現的問題。

雖然PCAOB這次指出的問題，類似於過往首次查閱外國公司審計記錄時常發現的問題，但是這些結果有可能加大全球投資者的憂慮，他們對在美上市的中國公司的公開財務報表的準確性感到擔憂。

威廉斯說，「我們發現如此多的缺失，這一事實的確是一個跡象，表明檢查程序是起作用的，而如今我們可以著手努力來讓這些事務所承擔責任，並推動審計品質。」

威廉斯說，PCAOB給這兩家會計師事務所一年的時間，來彌補有關品質控制方面的缺失。她還說，如有必要，PCAOB將把問題移交給該機構的執法團隊。這類調查有可能最終導致罰款，或禁止會計事務所為在美上市公司工作。

PCAOB官員已開始為2023年的檢查展開實地調查工作。在2023年的工作中，該機構預計將對代表該地區99％的審計工作進行檢查。

威廉斯說，該機構將繼續為履行本職工作而要求獲得全面查閱權限。如果中國當局開始限制檢查和調查的查閱權限，按照去年達成的一項美國法律，中國公司限期兩年合規，否則將被踢出美國交易所。