王宣日前宣布剪短髮造型就是為了回歸《角頭》影集。（影一製作所提供）

王宣到廣州的小故宮參觀，拍下許多古色古香的美照。（影一製作所提供）

王宣曾在電影《角頭》系列、實境節目《全明星運動會》第一季有亮眼表現，日前她參演的《角頭》影集甫殺青，於是按照跟閨蜜約定的「每5年相約出遊」計畫，本來打算年底去歐洲，但剛好閨蜜在廣州度假，她就直接飛去相會，展開廣州女子之旅。

王宣此行去了廣州塔、農講所紀念館（小故宮）、永慶坊等地，令她哭笑不得的，是她跟閨蜜本來要去看廣州塔的小蠻腰，但因為天氣不好所以沒有拍到照片，轉往附近的酒吧，聊天期間突然有一個男生走過來她們旁邊站著，起初王宣心想：「怎麼了嗎？有擋到別人的路嗎？」結果對方說：「對不起，我來回走了很多次，真的覺得妳太美太驚人，發光到我真的很想認識妳。」對於突如其來的搭訕，王宣笑說可能自己當時剛好在酒吧的裝飾品蠟燭前，所以對方才會有「發光」的錯覺。

另王宣對於永慶坊的行程也頗印象深刻，她看到保存很好的粵劇服飾跟場景，也有現場表演，還可以幫遊客化妝、拍照，她表示：「這趟旅行覺得當地把古蹟文化保存的真的很好，很佩服。」王宣近期剛結束《角頭》影集、世新自製劇《惡靈世界》的拍攝，回台後也將投入新的劇集拍攝工作。