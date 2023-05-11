除了主動型的新光全球AI新創產業基金外，台股掛牌的AI相關被動型ETF包括:元大全球AI(00762)、統一FANG+(00757)、國泰北美科技(00770)、台新全球AI(00851)近期表現也都優於台股大盤。

簡秀君預估，第2季全球市場預期，聯準會升息接近尾聲，甚至不排除六月開始停止升息，對利率敏感度高的科技成長股來說，是一大市場利多，其中，基本面前景佳的科技成長股，預估未來漲升潛利更大，其中，簡秀書看好AI結合高速運算、車用半導體、資料中心(伺服器等)與工業方面股票，以及網路基礎建設相關類股，未來投資前景持續亮麗。

簡秀君建議，聯準會5月升息1碼後，加上美核心通膨下降，6月市場押注Fed利率可能按兵不動，下半年可能維持目前利率至年底，投資人可趁6月美國暫停升息之前，開始分批布局AI、半導體、電動車等科技投資主題，根據過去經驗顯示，倘若投資提早布局，把握市場提前反應貨幣政策放緩的先機，在暫停升息階段即佈局AI相關基金，預估掌握未來漲升潛利較大。

另外，Chat GPT全球爆紅，AI投資題材發燒，未來AI+任何產業的投資機會也將不斷激增，引爆AI新創及週邊相關產業商機大爆發，市場預估2023年全球AI基金受惠資金大量簇湧，資金加速回流，代表AI基金中長線投資前景佳，未來只要美國出現暫停升息甚至降息環境，科技成長持續向上攻堅機會大增。