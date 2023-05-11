蘋果在iPhone14搭載衛星服務功能，接連立功救人，美國大學生受困峽谷，透過衛星通訊求救成功；台灣的一名公車司機在上班途中自撞昏迷，幸好iPhone手機開啟「衛星SOS緊急服務」，自動撥打119求救，海內外兩件意外皆因衛星救援功能奏效保命成功。

隨著5G NTN的技術更趨向成熟，商業化運用更加普及，TrendForce統計預估，今年NTN產值預估可達49億美元，而在持續擴大運用的同時，2025年至2026年邁入成熟階段，2026年總產值預估可達88億美元，未來三年年複合成長率達7%。

第一金太空衛星ETF(00910)經理人牟宗堯指出，衛星通訊晶片、手機大量搭載等，是推升NTN大量運用的關鍵，此外，手機搭載衛星服務功能，也可望活絡目前低迷的手機需求與較長的替換週期等。NTN技術即是藉由低軌衛星上行(Uplink)與下行(Downlink)等傳輸方式，讓終端使用者在偏遠地區也能藉由衛星通訊彌補5G基礎建設及訊號覆蓋率不完全的限制。

目前全球低軌衛星發射數量最多的衛星營運商SpaceX，今年3月份的衛星發射數量共計4002顆，佔全球發射比例的84%，其餘則由衛星發射商包括：Oneweb、Telesat、Iridium、Globalstar與Inmarsat等執行發射，低軌衛星可望在2026年達成全球覆蓋目標，也是左右衛星通訊成本降低的主要因素。