工研院產科國際所統計，台灣整體IC產業2023年首季產值1兆84億元，季減15.8％、年減13.0％。以各類別觀察，IC設計業產值2400億元，季減7.7％、年減27.3％。IC製造業6279億元，季減18.4％、年減5.8％。

若進一步細分IC製造業，晶圓代工首季產值5873億元，季減18.8％、年減1.6％，記憶體與其他製造406億元，季減12.7％、年減41.8％。至於IC封裝業940億元，季減17.5％、年減14.5％，IC測試業465億元，季減12.6％、年減11.4％。

工研院產科國際所預估，2023年台灣IC產業產值達4兆2496億元、年減12.1％。以各類別觀察，IC設計業產值1兆760億元、年減12.7％。IC製造業2兆6060億元、年減10.8％。IC封裝業3771億元、年減19.1％，IC測試業1905億元、年減12.9％。

若進一步細分IC製造業，工研院產科國際所預估，台灣晶圓代工業今年產值為2兆4380億元、年減9.2％，記憶體與其他製造業產值為1680億元、年減達28.7％。