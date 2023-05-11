本土新冠疫情爆發時，為減少傳染風險，疾管署和台灣人工智慧實驗室開發「台灣社交距離App」，如今新冠都已降級，疫情指揮中心也已解散，但一名網友表示，昨手機突然收到「台灣社交距離」App推播，澄清有關輝瑞／BNT疫苗爭議，讓他看傻眼說「這款App開始有打假消息的業務了嗎？」將其PO上網，被網友笑說「再裝個半年會不會改推送選舉拜票訊息」。

原PO昨（10）日PTT八卦板指出，昨收到「台灣社交距離」App推播，內容寫道「疾管署澄清有關和鴻海創辦人郭台銘辦公室表示，『政府與德國BNT公司的採購合約遭取消是因我政府堅持名稱所致』，並非事實。」原PO說，之前都是推播A肝或猴痘資訊，這回收到澄清訊息，他問「這款App開始有打假消息的業務了嗎？」

貼文曝光，網友紛紛留言，「你還裝著這個廢物App？」、「這個垃圾東西你還裝著？」、「重新定義社交距離」、「這個App怎會傳這種東西，太怪了啊」、「原來這也算社交距離」、「這訊息跟社交距離有什麼關係」、「再裝個半年會不會改推送選舉拜票訊息」、「乾脆發佈國家級警報算了」。

疾管署於今年3月16日曾發布新聞稿表示，為配合3月20日起輕症免通報、免隔離，改為「0＋n」自主健康管理，台灣社交距離App同步轉型改版，原本「每日接觸狀況」及「確診者上傳隨機ID」功能於3月27日停止，並新增「防疫資訊及不實疫情消息澄清」訊息推播功能。