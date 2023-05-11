中國週三在上海滬東中華造船廠交付兩艘054A/P型護衛艦給巴基斯坦，意味4艘同級軍艦都已進入巴國海軍服役，而2018年雙方達成的軍售協議也已完成。

據《環球時報》10日報導，分析家說，這象徵中巴友誼歷久彌新，還有雙方高度的國防合作。巴基斯坦海軍說，新建的「蒂普蘇丹」號（PNS Tippu Sultan）和「沙賈汗」號（PNS Shahjahan）都已入列。而正在中國訪問的巴基斯坦海軍參謀長尼亞齊（Amjad Khan Niazi）不但出席了交艦儀式，也登艦參觀。

至於先前交付的「圖赫裡勒」號（PNS Tughril）和「帖木兒」號（PNS Taimur），則已先後於2021年12月和2022年6月服役。

而據《南華早報》（South China Morning Post）10日報導，分析家指出，由於中巴都尋求更有效地圍堵印度，北京想要提升和巴基斯坦的海軍合作，以加強在印度洋刷存在感。他們說，北京可望透過軍售和訓練，以協助巴基斯坦武裝部隊現代化，有鑑於印度不贊成提供宿敵巴基斯坦軍援，因此這很可能激怒新德里。

中國國防部長李尚福告訴尼亞齊，雙方海軍應該拓展合作新領域，以提升防衛區域安全的能力。而他周一在北京告訴尼亞齊，中巴軍事關係是兩國關係很重要的一部分。至於尼亞齊則回應，巴基斯坦海軍很樂意和中方海軍建立更緊密的合作，並共同防禦區域安全及穩定。

Commissioning Ceremony of #PakNavy's two newly built Type 054 A/P Frigates, PNS TIPPU SULTAN & PNS SHAHJAHAN was held at Shanghai, China. CNS Adm Muhammad Amjad Khan Niazi was the Chief Guest.1/2 pic.twitter.com/FaLseAwcNf — DGPR (Navy) (@dgprPaknavy) May 10, 2023

而美國智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深安全分析師何天睦（Timothy Heath）指出，軍售將是合作的重要來源。「中國視巴基斯坦為確保印度洋航線安全的重要夥伴，因此北京迫不及待地透過軍售、軍事訓練和交流，來幫巴基斯坦軍隊現代化。而巴基斯坦部分為了威懾印度，連帶也尋求將海軍現代化。」

他指出，中巴更緊密合作，以促進巴基斯坦海軍現代化，也能讓中方海軍加強在印度洋刷存在感，並擴大它在如巴國瓜達爾港（Gwadar Port）等重要港口的進出權。何天睦認為，這類海軍合作也有助於中國更有效地圍堵印度。

中國和印度不僅在印度洋較勁，在總長3,488 公里未劃定的交界也存有主權爭議。2020年時，中印部隊曾在邊界爆發流血衝突，至今雙方仍在進行一連串軍事會談，設法解決相關問題。

成都世通研究院創辦者兼執行院長龍興春說，中巴海軍合作不會直接影響印度，但肯定會令新德里不安。他指出，雖然北京會加強和巴基斯坦合作，但不會支持印巴間的任何軍事衝突，而中巴加強海軍合作，也無助中方在邊境爭議上威懾印度，因為這些爭議發生在陸地，而不是海上。然而，印度反對任何國家尋求與巴基斯坦進行軍事合作。長久以來，不管是美國或俄羅斯，新德里都一直反對其他國家提供武器給巴國。