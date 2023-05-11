麥卡倫（Macallan）最近推出《典藏ARCHIVAL系列Folio 7單一麥芽威士忌》，包裝盒以麥卡倫經典趣味漫畫為主題，一群科學家在品嚐麥卡倫威士忌後，以「研究」之名將美酒扛回家的趣味故事，幽默趣味，讓人忍俊不住。

麥卡倫《典藏ARCHIVAL系列Folio 7單一麥芽威士忌》的包裝盒創作靈感來自於1984年的趣味廣告，酒廠邀請一群科學家來酒廠參訪，他們被美妙的琥珀色酒液、無與倫比的醇厚口感與豐富香氣所吸引，百思而不得其解，後來這群科學家決定將仍在雪莉橡木桶中沉睡的威士忌帶回實驗室「好好研究」，這個故事也成為麥卡倫的廣告題材，以趣味漫畫的方式呈現。

另澳洲StrangeLove無酒精氣泡飲最近也與藝術家朱晨維合作推出聯名禮盒，朱晨維以《Thank God It’s Friday》為主題，融入自由的彩虹、暴龍、蜜蜂等意象，賦予StrangeLove五彩繽紛又充滿愉悅的氛圍。

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