新北市五股區昨（10）日驚傳兇殺棄屍案，25歲張姓男子疑似債務糾紛遭槍殺，頭部中彈陳屍在五股水碓公園附近的顛坡，警方昨逮捕涉嫌重大的26歲債主姚姓男子以及協助棄屍的24歲梁姓男子，檢警今（11）日在板橋殯儀館勘驗死者遺體，死者家屬低調從另側通道進入相驗室，直到鑑識人員離開後都不見人影。

警方昨日下午2時許接獲張男父母報案，稱兒子9日晚間出門後便杳無音訊，警方循線發現姚男曾與張男接觸，對方在警方追問之下才供出張男自戕身亡，並已棄屍在五股山區，後續也在五股水碓公園附近找到張男遺體。

姚男聲稱張男多次向自己借款達70萬元，9日晚間兩人相約在姚男住處附近談判債務問題時，張男還想再借50萬元，遭拒絕後就自戕身亡，姚男見狀便與梁男合力將其拋屍五股山區。

不過警方不採信姚男的說法，由於不僅案發現場有他殺跡象，且作案槍枝也在姚男車上找到，因此仍依殺人、槍砲等罪嫌將姚男、梁男移送法辦；另外今日對死者遺體相驗後，預計明日對展開解剖，以釐清詳細案情。

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