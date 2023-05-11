新北近期發生數起槍擊案，新北市議會民進黨團議員今穿著防彈背心質詢，酸侯很會「喬」選舉，可否去跟黑道喬一下，侯友宜一聽爆氣怒嗆，他從警以來跟黑道勢不兩立「請不要汙衊我 」，知道黑道是誰就要消滅「要喬什麼喬？」，事件發生就是快速偵辦，一個都不放過。

新北市議員戴瑋姍直說，新北近日槍林彈雨，讓民眾感受不到新北安全；侯友宜強調，這是突發事件與個案，警方都在第一時間快速展開偵辦，積極查緝，把犯罪歹徒一網打盡，同仁辛苦不能抹煞。

侯友宜說，新北市是全國第一個做地方警政的廣義治安，色情場所、賭博性場所都消滅，戴瑋姍要侯不要問「A答B」，侯回，你要我講又不給我說。

侯友宜強調，所有同仁第一時間發生馬上壓制，第一時間不管他在哪隨時掌握狀況，了解背後因素，新北治安首長、警察局長都要負起責任，他跟新北7000個警察都會全力維護治安。

議員張錦豪指出，肯定基層努力，槍擊案不知是不是巧合，還是犯罪預防不夠好，為何侯要選總統後，就發生槍擊案，是黑道跟你宣戰，還是市政擺爛。

侯友宜說，新北市這幾年犯罪發生人口率大幅下降六成，第一時間快速偵破沒有放過，犯罪不可能沒有發生，但全力壓制，請議員放心「不用穿防彈衣上議會台」，我一定會保護市民

張錦豪說，侯市長很會喬選舉，可不可以拜託你跟黑道喬一下，不料此話一出，侯友宜爆氣回嗆「請不要汙衊我」，他從來沒有跟黑道喬什麼事「你把證據拿出來」，誰敢來新北他就抓誰，誰敢來新北開槍他就抓誰。

張錦豪追問那對治安滿意嗎？侯強調，他從當警察那天開始就跟黑道就勢不兩立，治安永遠沒有滿意的一天，會不斷接受挑戰。與加油奮戰。

顏慰慈問侯有沒有跟黑道溝通的管道，侯友宜回嗆，我這輩子跟黑道勢不兩立，怎麼會說跟黑道有沒有溝通管道，為什麼一定要有溝通管道，沒有啊，該辦就辦、該抓就抓。

對於跟黑道喬一事，張錦豪解釋是問侯可不可以喬，侯友宜強調，從來沒幹這種事，黑道就是要消滅，黑道知道就辦了，哪有說要跟黑道喬事情「拜託一下」。