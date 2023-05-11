中國國務委員兼外長秦剛當地時間10日在柏林與德國總理蕭茲舉行會晤。秦剛表示，在烏克蘭問題上，戰事延宕只會造成更多苦難，應儘快停火止戰，尋找歐洲長治久安之道。蕭茲表明，德方重視中國的作用和影響力，願就烏克蘭危機等重大問題與中方加強溝通。

據中國外交部網站消息，蕭茲請秦剛轉達對中國領導人的誠摯問候。蕭茲表示，非常期待在德國舉行德中第七輪政府磋商。這是一次重要的磋商，作為東道國，德方正積極籌備，願與中方共同努力，確保取得積極成果。

他強調，在世界多極化背景下，應堅持各方平等，共同維護世界和平。德方重視中國的作用和影響力，願就烏克蘭危機等重大問題與中方加強溝通。

秦剛表示，習近平主席作出「百年未有之大變局」的戰略判斷，蕭茲總理提出「全球時代轉折」，兩者有契合之處。面對變亂交織的世界，國際社會應加強合作，攜手應對挑戰。我此次訪德主要目的是為兩國第七輪政府磋商做準備。

他強調，作為具有重要影響力的國家和全方位戰略夥伴，中德加強對話合作，有利於為世界注入更多穩定性、確定性和正能量。中方期待與德方一道，推動磋商取得豐碩成果。

秦剛還表示，在烏克蘭問題上，中方的立場就是勸和促談。戰事延宕只會造成更多苦難，應儘快停火止戰，通過對話實現政治解決，尋找歐洲長治久安之道。

訪問期間，秦剛還會見德國總理外交顧問普呂特納（Jens Plötner）會談，並與德國外長貝爾伯克舉行會談。