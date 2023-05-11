紅鳳菜是營養價值相當高的蔬菜，其雙色葉面凸顯其富含多種營養素，包括鐵、鉀、多種維生素等。台灣癌症基金會表示，紅鳳菜可降血壓、補血，尤其因富含花青素，因此具有高度抗氧化的效果，可防癌、抗癌、保護心臟，功效眾多。

台北農產運銷公司在其臉書「台北農產」發文表示，目前是紅鳳菜的盛產期，紅鳳菜是生命力很強的野菜，植株遠高於普通野菜，可長到40~80公分高。葉面頗具特色，正面是綠色、背面卻是紅色。

根據台灣癌症基金會，紅鳳菜有豐富鐵質、具造血作用，適合做為素食者的鐵質來源；含鉀、鎂可幫助人體代謝水分，有助降血壓、消水腫、預防心血管疾病。因富含可保護黏膜的維生素A，能減輕眼睛疲勞不適。

曾有研究以小鼠脾臟細胞做為試驗發現，紅鳳菜可抑制胰臟發炎酵素分泌，因此抗發炎效果極佳。此外，紅鳳菜因富含花青素這一植化素，可有效預防多種與自由基有關的疾病，包括癌症、心臟病、關節炎、過早衰老，並可增強免疫力、抵禦外來病毒，進而降低感冒次數與縮短病程。