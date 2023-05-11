NCC對中天新聞裁罰連續9次被法院撤銷，北高行昨再撤銷NCC不予中天換照之行政處分。國民黨立委曾銘宗今於立院司法法制委員會質詢法務部長蔡清祥，一個行政機關的行政處分被連續撤銷，這種現象是否常見？蔡清祥坦言，若純粹以他個人感覺的話，「以我有限的經驗裡面，確實是不多見。」

蔡清祥今天會前接受媒體訪問時，對於北高行判決是否證明NCC違反濫權？蔡清祥表示，尊重法院判決，這非屬法務部主管業務範圍，也還沒到最終審，還有上訴機會。至於NCC獨立性是否被考驗？蔡清祥表示，尊重權責機關。

曾銘宗質詢時也問蔡清祥，如何看NCC行政處分被連續撤銷，蔡清祥說，對於法院判決他予以尊重，這還不是最後判決，還有救濟機會，NCC若需要提供法律上的建議，會從法律面提供參考。

曾銘宗追問蔡清祥，這種主管機關行政處分連續被撤銷這麼多次是否常見？要蔡清祥給個說法，蔡清祥說，若純粹以他個人感覺，「以我有限的經驗裡面，確實是不多見。」

曾銘宗說，他在政府機關服務30年，以他還在金管會時為例，金管會被法院撤銷一個案件，金管會就很緊張，沒看過第二第三第四件，甚至到第九件都被撤銷的，這創了行政法歷史。

蔡清祥補充，這應該也要感謝司法院，過去對行政法院幾乎都站在政府機關有利的判決，現在司法院也開始開放態度，很多都駁回政府單位的決定，有感受到這樣的趨勢，這是比較的問題，時間點、機關、個案情節的比較，沒有絕對性。

國民黨立委王鴻薇也質詢，會否支持NCC要持續上訴？蔡清祥說，要看NCC的認定與對法律上的意見，法務部都予以尊重。