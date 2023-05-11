《台灣仙履蘭協會巡迴展》今年111盆嬌豔欲滴的仙履蘭品種競逐寶座，昨日得獎名單出爐，單花型、多花型拖鞋蘭各選出「花后」總冠軍；即日起至5月14日為期4天在植物園熱帶雨林溫室遊客中心現場展示，邀賞花客一睹風采。
台灣仙履蘭協會主審陳柏湖說，今年評選單花型總冠軍是由朱永源先生栽種、改良自金童拖鞋蘭及愛默森拖鞋蘭兩個原生種的仙履蘭，優秀的花形、花色獲評審青睞；多花型總冠軍是石明章先生培植的芭菲爾鞋蘭，無論花形、花色、花序令人驚豔。
國立自然科學博物館長焦傳金表示，台灣仙履蘭在無菌繁殖技術、栽培及品種改良之成果聞名全球，帶動內外銷產業蓬勃發展，《仙履蘭巡迴展》包括單花型、多花型、標準型等原生種及各式改良品種，型態豐富多樣。
台灣仙履蘭協會秘書長、穎川蘭園負責人蕭元川指出，仙履蘭形態特殊、色彩艷麗，以花朵唇瓣特化成「拖鞋狀」而得名，被喻為「仙女遺落凡間的鞋子」，深受世界各地的養蘭者喜愛，仙履蘭栽培管理須注意選用的栽培介質、通氣性、濕潤度等。
科博館植物園科蘭花專家陳盈君博士表示，仙履蘭深受世界各地養蘭者喜愛，野外族群遭濫採，原生棲地被破壞，1989年被列為華盛頓公約（CITES）管制植物，只有經人工繁殖栽培的仙履蘭，才能進行國際商業貿易。
科博館指出，5月13日科博館邀請國立中興大學園藝學系張正教授專題演講「認識仙履蘭－分類、栽培與授獎」，介紹仙履蘭特性及比賽評分標準，讓民眾除了賞花，更能懂花。
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