仙履蘭巡迴展2023單花型總冠軍是改良自金童拖鞋蘭及愛默森拖鞋蘭兩個原生種的仙履蘭。（科博館提供／張妍溱台中傳真）

《台灣仙履蘭協會巡迴展》今年111盆嬌豔欲滴的仙履蘭品種競逐寶座，昨日得獎名單出爐，單花型、多花型拖鞋蘭各選出「花后」總冠軍；即日起至5月14日為期4天在植物園熱帶雨林溫室遊客中心現場展示，邀賞花客一睹風采。

台灣仙履蘭協會主審陳柏湖說，今年評選單花型總冠軍是由朱永源先生栽種、改良自金童拖鞋蘭及愛默森拖鞋蘭兩個原生種的仙履蘭，優秀的花形、花色獲評審青睞；多花型總冠軍是石明章先生培植的芭菲爾鞋蘭，無論花形、花色、花序令人驚豔。

《台灣仙履蘭協會巡迴展》嬌豔欲滴的仙履蘭品種，即日起至5月14日為期4天在植物園熱帶雨林溫室遊客中心現場展示。（科博館提供／張妍溱台中傳真）

國立自然科學博物館長焦傳金表示，台灣仙履蘭在無菌繁殖技術、栽培及品種改良之成果聞名全球，帶動內外銷產業蓬勃發展，《仙履蘭巡迴展》包括單花型、多花型、標準型等原生種及各式改良品種，型態豐富多樣。

台灣仙履蘭協會秘書長、穎川蘭園負責人蕭元川指出，仙履蘭形態特殊、色彩艷麗，以花朵唇瓣特化成「拖鞋狀」而得名，被喻為「仙女遺落凡間的鞋子」，深受世界各地的養蘭者喜愛，仙履蘭栽培管理須注意選用的栽培介質、通氣性、濕潤度等。

科博館植物園科蘭花專家陳盈君博士表示，仙履蘭深受世界各地養蘭者喜愛，野外族群遭濫採，原生棲地被破壞，1989年被列為華盛頓公約（CITES）管制植物，只有經人工繁殖栽培的仙履蘭，才能進行國際商業貿易。

科博館指出，5月13日科博館邀請國立中興大學園藝學系張正教授專題演講「認識仙履蘭－分類、栽培與授獎」，介紹仙履蘭特性及比賽評分標準，讓民眾除了賞花，更能懂花。