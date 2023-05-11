國民黨桃園市第5選區除現任立委呂玉玲尋求連任外，市議員黃敬平、舒翠玲加入初選，但過程競爭激烈，也發生黃、呂兩人抹黑攻擊口水不斷，而舒翠玲今天上午則在臉書上說，市長張善政為了此事憂心忡忡，不希望立委初選就讓人民失望，她也選擇退選希望促進國民黨藍軍在桃園的團結。

舒翠玲發文指出，看到李明璇為黨奉獻，看到游淑慧為港湖謙退，看到沈智慧讓出台中初選，而市黨部主委上午才苦口婆心拜託參選人為了國民黨不要互相攻擊、不要黨內互打，下午就看到兩派人馬…

她提到，張善政市長憂心忡忡，好不容易去年底桃園才凝聚的力量與希望，不能因為立委初選就讓人民失望，國民黨不缺刀光劍影更不缺互揭瘡疤，國民黨欠缺的是團結一致，因為張市長的柔性力量不斷呼喚，所以認為成功不必在我，所以她願意選擇退讓而退出這次初選。

舒翠玲坦言，依照自己的個性，不可能只是放著名字參加選舉而沒有任何動作，因為戰爭是殘酷的，如果要出手不會只是這樣，但這也是張善政市長及市黨部主委最擔心的狀況，因為龍潭平鎮選區向來藍大於綠，若是初選就這樣打打殺殺黨黨內互打，恐怕對藍軍選情會很傷，張善政和她懇談了2周時間，這期間自己也想了很多，所以選擇退出。被問到自己這是是否「委曲求全」？舒難過表示，只覺得自己對不起支持者，但是她認為團結就從她開始，沒有不捨也沒有怨懟。