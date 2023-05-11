去年5月曾首度發現大陸航空母艦「遼寧艦」現蹤我國東部外海的蘇澳籍順福漁83號漁船，清晨在距離台灣北部約180公里處作業時，突然發生大火，船上6名船員緊急跳海逃生，空勤總隊及空軍海鷗直升機緊急派員前往搜救，已順利救起所有船員，目前均無大礙，載回松山機場後將送醫檢查。
據了解，「順福漁83號」為蘇澳籍延繩釣漁船，船上共6員，包括1名台灣籍船長，5名印尼籍漁工，空勤總隊及空軍海鷗直升機，在上午9時許陸續抵達現場，已順利吊掛救起6名跳海逃生船員。
根據國搜中心通報，清晨約7時許，接獲順福漁83號漁船求救，在東經123度北緯26度14分位置，約在台灣北部180公里遠處發生大火，船上船員在無法撲滅火勢下緊急跳海逃生。
國搜中心在清晨7時50分派遣直升機前往救援，第一時間掌握船員在海上位置，並緊急協請空軍海鷗直升機前往協助，海巡署也已派遣大型艦艇前往，順利完成救援任務。
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