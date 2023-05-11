台中捷運10日發生興富發建設建築工地頂樓吊臂掉落，砸進中捷軌道，釀1死10傷的重大工安事故，南市議員直指宛如《絕命終結站》，針對該建商在台南安平區、安南區有2處建案，勞工局長王鑫基強調，昨天已立即全面檢查2處建案，同時針對全市吊掛式工地展開全面檢視，避免類似事件發生。

興富發建設台中南屯「文心愛悅」建案昨天發生拆除塔吊時，疑似因鋼索斷裂，重逾3公噸的吊臂從31樓高處掉落，砸進中捷軌道，造成1死10傷的重大事故。

針對這起事故，台南市議員李宗霖上午質詢直指，歷年來，興富發建商從北到南都曾發生工安事件，即有網友揭露，興富發過去至少就有13件黑歷史，2017年在台南也曾有建案因工安意外導致工人離世，要求勞工局應全面盤點目前興富發公司在台南還有多少案場，並且盤點吊掛式工地，檢視是否安全。

勞工局長王鑫基說，台南目前有安平區、安南區2處建案，昨天已經展開全面檢視，也針對轄區所有吊掛式工地都全面檢視，避免類似事件發生。

李宗霖也指出，針對酒駕累犯都會公布個人照片，未來勞工局是否也應針對有工安疑慮的廠商，公布工安廠商黑名單？他更直指，一個工地連工人安全都顧不了，蓋的房子不免讓人產生安全疑慮，應讓市民知道哪些廠商是有問題的。對此，王鑫基表示，只要廠商違法經裁罰後，都會公告在網路上，有工安事件也會透過新聞稿揭露，讓大眾知道。