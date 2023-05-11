懷孕的媽媽在哺乳過程中多少會遇到乳房疼痛的狀況，目前待產第三胎的楊小姐，曾在前兩胎分娩後第3天復發乳腺炎，雖然服用退乳藥後，減緩發炎症狀，但藥物抑制乳液，無法繼續哺乳，為了解決哺乳問題，她前往恩主公醫院中醫門診就醫，產後首日服用中藥湯劑調理體質，改善乳汁分泌問題。

恩主公醫院指出，乳腺炎是女性乳房或乳腺堵塞或細菌感染，導致發炎，患者可能會出現乳房局部腫脹、疼痛、發熱等症狀，甚至伴隨發燒（大於攝氏38.5度）、畏寒與全身痠痛，且好發於剛分娩的婦女。

恩主公醫院中醫部內科主任廖唯宇表示，乳腺炎在中醫又稱「乳癰」，「癰」是體內氣血毒邪壅塞不通，體表皮肉間的急性化膿性疾患，西醫常以消炎止痛藥、抗生素等藥物治療，產婦症狀嚴重時會服用，但又希望小孩喝母乳，這時就可藉由中醫進行產前預防與產後治療，改善哺乳狀況。

廖唯宇說，依中醫觀點來看，，肝、胃器官與乳房健康習習相關，楊小姐生產前喜歡吃甜食、冰飲、酸辣等重口味飲食，又有孕期食慾不佳，影響脾胃吸收，造成氣血失衡形成鬱積，產後乳汁堆積在乳房，造成肝胃鬱熱、邪毒外侵、氣血不足，引發乳癰。

為解決上述症狀，他開立神效栝蔞散加減方，內有瓜婁實、蒲公英改善乳房脹痛，浙貝母、通草、路路通有暢通乳腺的功效，當歸、柴胡兩味藥材生血行氣，搭配其他藥材可補脾益氣，在產後三日服用，解決肝胃問題、補足氣血，楊小姐後續也可順利補餵母乳，乳量也充足。

廖唯宇表示，中醫用藥在產後乳腺炎扮演一定角色，除了湯劑治療，也有針灸療法，建議產婦在產前至門診與醫師討論，針對其體質和日常習慣，做出相對應預防和治療，若已有乳腺炎也呼籲盡早就醫，獲得控制，減少發生膿瘍的機率，避免併發症和全身性感染。