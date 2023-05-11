侯友宜表示，誰讓槍進來中央為何不查。（葉德正攝）

五股昨發生槍擊案，新北市議員林秉宥今天總質詢，指出槍枝與先前三重案件來源相同，當初國外進口3000多支，警政署沒收200支，幕後黑手還在逍遙法外；侯友宜表示，感謝議員提供訊息，這3000把是誰讓它進來的，中央為何不查好，讓這麼多人付出我們生命代價。

林秉宥詢問槍枝來源，警察局長廖訓誠表示，初步判斷是模擬槍改造，詳細要由刑事局鑑定報告。

林秉宥說，這批槍一模一樣東西從國外近來3000把，警政署沒收200把，幕後黑手逍遙法外，當初中央法令都已禁止。

廖訓誠指出，警方的原則是以人追槍、以槍追人，後面來源都要追查才會知道。

侯友宜說，謝謝議員提供資訊，這3000把誰讓它進來，中央為何不查好，要等到付出生命代價。

林秉宥指出，當初中央修法禁止， 以前合法現在不一定合法，不要把責任推給中央，但侯認為，法令是去年底才修正，如果早一點，就不會有3000把進來犯罪，犯罪是滾動式，改變作戰策略， 不然怎麼會有3000把在外面，且不能侮辱他跟黑道喬事情。