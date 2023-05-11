中捷公司代理董事長林良泰今天對昨天中捷列車撞上建商掉落的吊臂做說明。（張亦惠攝）

興富發建設文心愛悅建案昨天拆除塔吊時吊臂砸進中捷軌道，釀1死10傷意外，中捷公司今天公布事發前月台前及事發時車廂內的監視影像。代理董事長林良泰指出，隨車人員發現障礙物到撞上僅過了13秒，來不及在撞上前手動煞停，但保全跟隨車人員都按照SOP做，研議未來在月台上新增緊急煞停按鈕。

根據中捷公司提供的錄影畫面，昨天中午12點27分04秒建商吊臂砸破隔音牆、05秒掉落軌道區，月台上保全率先發現大量粉塵，27分14秒通報站長，但6秒鐘後，隨車人員進入車廂，12點27分26秒時隨車人員看到前方有大量粉塵，當時保全人員也跑上前揮手示意，但12點27分30秒列車還是離站，2秒後粉塵散去，隨車人員看清障礙物，呼叫行控中心並手動執行停車，12點27分45秒列車撞上吊臂，27分52秒列車才停車。

媒體提問為何保全發現有異狀卻未疏散乘客，列車還出發？許泰銘指出，當時月台僅能見粉塵且當時還有旅客進出，中捷是自動駕駛，進出站跟開關門都是自動的，當下的狀況有點複雜，會由相關單位調查，今天僅是說明現場始末。

許泰銘表示，自動駕駛全世界設計是一致的，軌道障礙物偵測系統可以觸發停車，該偵測系統裝置在車頭底下，若有物件在軌道上，偵測桿撞擊後才會觸動停車。

許泰銘也解釋，保全在列車即將出發時嘗試揮手示意隨車人員有緊急狀況，但隨車人員當下不了解保全人員手勢，轉頭才看到粉塵、障礙物，當下立即通報行控中心並手動煞停，正在打開蓋板時列車已撞上，行控中心若從電腦操作煞停也須約20秒時間，但隨車人員看到障礙物通報行控中心到撞上僅13秒，來不及在撞上前煞停。

林良泰表示，中捷會持續努力改善，增進安全，目前研議要在月台上裝緊急按鈕，讓事件發生時可以在最短時間內讓列車停下來。