桃園市立委第5選區（平鎮龍潭）國民黨現任立委呂玉玲，面臨桃園市議員黃敬平和舒翠玲挑戰，初選三腳督讓該區成藍營全桃最激烈戰區，堪稱「火藥庫」，其中舒翠玲11日拋震撼彈宣布退選，並貼上和市長張善政懇談合照，張善政證實以團結為名勸退舒翠玲，「委屈她了，也非常感謝她！」被問到剩下2人呢，他笑著透露說還再持續努力。

桃園市長張善政11日市政總質詢中場到無黨團休息。(蔡依珍攝)

桃園市第5選區（平鎮龍潭）立委國民黨初選面臨三腳督，經國民黨桃園市黨部協調，本月2日決議採全民調初選，將於5月28、29、30日連3天晚上6到10點由3家公司民調，31日早上10點在黨部公布民調結果。初選開始後黃敬平和呂玉玲就上演黨內互打，讓黨內許多人都感嘆血流成河、刀刀見骨。

舒翠玲11日貼上和市長張善政的照片，稱張善政憂心忡忡，好不容易去年底桃園才凝聚的力量與希望，不能因為立委初選就讓人民失望，國民黨不缺刀光劍影更不缺互揭瘡疤，國民黨欠缺的是團結一致，因為張善政的柔性力量不斷呼喚，所以認為「成功不必在我」，所以她願意選擇退讓宣布退出初選。

「真的委屈她了！」張善政議會中場休息證實有陸續跟舒翠玲接觸，有電話也有當面溝通幾次，「我跟她溝通完，她同意我要團結的講法，回去願意考慮一下，聽她的口氣會配合，我真的非常感謝她！」面對旁人追問那剩下2個參選人呢，張善政笑說：「還在努力中！」