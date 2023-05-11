新漢受惠AIoT應用落地，工控自動化需求強勁，尤其在供應鏈移轉，不論美國、東南亞工廠建置持續進行當中，且疫情之後，導入機器人、無人工廠等智慧工廠訂單暢旺，推升相關硬體設備出貨動能。

而新漢旗下專注系統整合業務的新漢智能，則鎖定工業4.0、碳盤查、監控等未來工廠布建商機，由廠務規劃開始協助客戶進行數位轉型，同時符合國際環保法規，目前已與英業達聯手，共同發展智慧製造5G專網解決方案，導入新漢華亞廠區為5G企業專網展示場域。

展望後市，新漢4月營收4.27億元，年減35.51％、月減26.55％，主要受客戶季底提前拉貨所致，預料目前訂單能見度仍高，第二季業績可望逐步回升，在掌握AIOT應用、企業減碳、數位轉型趨勢下，全年營收預估先蹲後跳，有望續創歷史新高。

此外，新漢董事會決議配發3元現金股利，創掛牌以來新高紀錄，大方配息回饋股東，以10日收盤價36.6元計算，殖利率高達8％以上，躍居工業電腦配息前段班。

法人評估，新漢子公司北京興漢雖已全數處分，挹注去年EPS衝上6.39元，但除網通外，工控自動化，AIoT業務仍持續往來，加上新漢智能系統整合貢獻效益自今年起更為顯著，有利填補全年業績向上，新漢全年營收將突破80億元大關。