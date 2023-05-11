宋晉賢日前控訴前妻小甜甜（張可昀）虐狗遭她駁斥，反控宋晉賢靠說謊炒作想藉此出名，雙方再度隔空開嗆，小甜甜9日深夜開直播澄清，除了否認虐狗，也呼籲前夫停止抹黑，豈料網友並不買單，更有細心的網友挖出2008年小甜甜曾上節目自爆虐待動物。

小甜甜在9日直播中數度崩潰，先是喊話前夫不要抹黑，「求求你既然分開了，各自安好好不好？放過我好嗎」，對於被網友質疑虐狗，她一度失控爆粗口反擊，不過直播結束前，她為稍早脫序行為道歉，「身為公眾人物和媽媽，我情緒激動講出一些粗話，對不起。」

其實，早在2008年就有網友討論小甜甜疑似虐待寵物的行為，指出當年她上節目《今晚誰當家》的內容：「今天今晚誰當家主題是藝人的寵物，郎姑的柯基好可愛(看那一段的時候還熱淚盈眶)，緊接著小甜甜講了一些她自己凌虐動物的經驗(當中有兩隻兔子更令我氣憤)」，小甜甜錄影錄到一半還用釣魚的方式把狗拉起來，「每個來賓跟主持人看了都撻伐，連不喜歡吉娃娃的郎姑還有郭世倫都看不下去想把狗帶回去養……」

該網友還列舉小甜甜所有虐待過的動物，有鬥魚、土狗、黃博美、鴿子、兔子，其中「黃博美餵牠吃巧克力還有別的東西，後來博美開始生病長蟲，翻白眼，死掉。」、「鴿子鄰居要送給阿嬤燉補的，他把鴿子放到抽屜裡忘記餵食處理，後來惡臭才發現也變成標本了」、「第一隻受害的兔子因為小甜甜覺得兔子都不跟她互動，就不斷拔兔子的毛，直到兔子很痛的叫了，接著重複這樣的動作到兔子死掉(很殘忍!!!!)」

不僅如此，另一隻受害兔子的死因則是小甜甜的阿公阿嬤看見她太常養死寵物，勒令她不准再養，但小甜甜看到兔子已經死亡，決定把麵包塞滿兔子嘴，才叫阿公阿嬤來看，欺騙老人家兔子是吃麵包噎死，殘忍的行為令人震驚。